CSU Hofer Land: Von Waldenfels soll statt Alexander König in den Landtag

Seit 1998 ist Alexander König CSU-Landtagsabgeordneter für das Hofer Land. Auch nächstes Jahr wollte er sich nach München wählen lassen. Doch die CSU Hof-Land hat sich für einen Umbruch entschieden. König hat Konkurrenz bekommen. Auch der Lichtenberger Bürgermeister Kristan von Waldenfels will in den Landtag.

Am Abend der Showdown unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Eine Wahl von Delegierten aus Stadt und Landkreis Hof, wer für die CSU im Hofer Land in die Landtagswahlen gehen soll. Das Ergebnis: Kristan von Waldenfels soll kandidieren. Paul-Bernhard Wagner, Kreisvorsitzender der CSU Hof-Land:

Von Waldenfels war auch in letzter Zeit vermehrt zu Terminen im Hofer Land erschienen. Auf Anfrage freut er sich für das Vertrauen, dass die Partei in ihn gesetzt hat.

Foto: Kristan von Waldenfels ist in den letzten Wochen bereits zu einigen Terminen im Hofer Land erschienen. Hier war er bei der kürzlichen Vorstellung der neuen Imagekampagne für das Hofer Land in der Freiheitshalle.