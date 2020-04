CSU-Gesundheitsministerin Huml wird Norbert Blüm vermissen

München/Saarbrücken (dpa) – Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml wird den am Freitag gestorbenen Ex-Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm vermissen. «Norbert Blüm hat die Pflegeversicherung ins Leben gerufen, die für zahlreiche Menschen in Deutschland und Bayern eine wichtige Unterstützung ist. Er hat damit auch eine dauerhafte Debatte über den Umgang der Gesellschaft mit Älteren und Schwächeren angestoßen», sagte die CSU-Politikerin am Freitag in München. «Durch seine kämpferische und zugleich humorvolle Art hat er dabei viel Sympathie gewonnen. Wir werden ihn vermissen.»

Der CDU-Politiker Blüm war im Alter von 84 Jahren gestorben, wie sein Sohn am Freitag der dpa mitteilte. Seit 2019 war Blüm infolge einer Blutvergiftung an Armen und Beinen gelähmt und saß im Rollstuhl.