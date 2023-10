Die CSU-Geschäftsstelle in Coburg ist von Unbekannten beschmiert worden. Am Schaufenster des Parteibüros seien in der Nacht zu Donnerstag Schmierereien und Aufkleber mit verschiedenen politischen Inhalten angebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Es war nicht der erste derartige Vorfall: Das Parteibüro sei seit August bereits fünfmal beschmiert worden, sagte der Sprecher. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.