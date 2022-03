CSU-Generalsekretär Mayer: Vermögen von Oligarchen prüfen

CSU-Generalsekretär Stephan Mayer hält neben dem Einfrieren von Vermögen russischer Oligarchen in Deutschland auch das (…)

Angesichts des Krieges in der Ukraine rechnet CSU-Generalsekretär Stephan Mayer mit weiter stark steigenden Flüchtlingszahlen (…)

Wegen der verheerenden Lage in der Ukraine kommen täglich neue Flüchtlinge im Freistaat an. Mit den steigenden Zahlen wachsen auch die (…)

Sonderzug bringt Hunderte Geflüchtete nach München

Nach gut 18 Stunden Fahrt in einem Sonderzug sind am Samstagabend Hunderte Geflüchtete aus der Ukraine in München angekommen. (…)