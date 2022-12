CSU-Bürgerpreis 2022: Förderkreis Waldbad Bad Alexandersbad ausgezeichnet

Ohne ehrenamtliche Arbeit gäbe es viele Aktionen und schöne Fleckchen in der Region nicht oder nicht mehr. Der CSU-Kreisverband Wunsiedel verleiht deswegen den Bürgerpreis an eben jene Ehrenamtliche, die sich für das Wohl der Region einsetzen. Dieses Jahr geht der Bürgerpreis an den Förderkreis Waldbad Bad Alexandersbad. Der Förderkreis hat sich als Ziel gesetzt, das Waldbad am Laufen zu halten. In den vergangenen 20 Jahren seien viele Mittel in das Waldbad gesteckt worden, unter anderem für neue Spielgeräte, die Sanierung des Kioskgebäudes oder Ladestationen für E-Bikes, so CSU-Ortsverbandsvorsitzender Michael Galimbis. Dank der vielen Ehrenamtlichen sei es überhaupt erst möglich, das Waldbad attraktiv zu gestalten und es zu einem Anziehungspunkt für Menschen aus der Region und auch Gäste von weiter weg zu machen, fügt der Kreisvorsitzende Martin Schöffel hinzu.