CSU-Bezirksparteitag in Selb: Friedrich als Bezirksvorsitzender bestätigt

Langsam laufen sich die Parteien warm. Ministerpräsident Markus Söder hat die oberfränkische CSU am Wochenende beim Bezirksparteitag in Selb auf den Bundestagswahlkampf eingeschworen. Den Hofer Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Friedrich haben die Mitglieder als Bezirksvorsitzenden im Amt bestätigt, ebenso seine Stellvertreter.

Einige der Formate will die oberfränkische CSU auch nach der Pandemie beibehalten, so Friedrich. Die Ortsvereine sollten zum Beispiel in die sozialen Medien gehen und auch Videokonferenzen zu bestimmten Themen seien denkbar.