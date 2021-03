CSU-Antrag: Weniger Müll in der Hofer Gastronomie

Die Restaurants haben wegen des Lockdowns geschlossen – wer während des Lockdowns gerade fleißig Essen bestellt oder sich etwas to go mitnimmt, der merkt schnell: Das macht einen Haufen Müll.

Die Hofer CSU-Fraktion im Stadtrat wünscht sich für die Zukunft mehr Nachhaltigkeit und weniger Verpackungsmüll. Sie beantragt, dass die Stadt Hof ein gemeinschaftliches, ökologisches und digitales Mehrwegsystem für die Hofer Gastronomen finanziell unterstützt. Damit soll auch das WIR-Gefühl für die Wiedereröffnung nach dem Lockdown gestärkt werden, heißt es in einer Mitteilung. Neben einem digitalen Erfassungssystem denkt die CSU-Stadtratsfraktion an wieder verwendbare Verpackungen, die an bestimmten Rückgabestationen abgegeben und gespült werden können. Pfand und Mehrkosten sollen demnach nicht anfallen. Denkbar wäre ein Zuschuss von 100 Euro pro teilnehmender Gaststätte.