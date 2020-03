Critical Mass: Radfahrer fordern fahrradfreundliches Hof

Dass Hof noch Nachholbedarf in Sachen Radwege hat, haben schon viele kritisiert. Jetzt macht eine weltweite Bewegung Druck. Critical Mass kommt heute zum ersten Mal auch in Hof zusammen und will sich für mehr Radwege einsetzen. Das Prinzip ist ganz einfach: An jedem letzten Freitag im Monat treffen sich mindestens 15 Radfahrerinnen und Radfahrer, um auf das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel aufmerksam zu machen. Sie verkörpern also die kritische Masse. Los geht’s bereits heute Abend ab 17 Uhr 30. Start und Ziel der Radtour ist am Kugelbrunnen in Hof.