Fiél wird Trainer des 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg startet nach seiner Krisensaison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer internen Lösung in die Zukunft. Der bisherige Co-Trainer Cristian Fiél ist ab sofort neuer Chefcoach der Franken, wie der «Club» am Freitag mitteilte. «Cristian besitzt den richtigen Mix aus Erfahrung, emotionaler Ansprache und Fußballsachverstand», begründete Sportvorstand Dieter Hecking die Beförderung des 43-Jährigen.

Nach fast zwei Jahren als U23-Coach der Franken hatte Fiél im Endspurt der vergangenen Saison als Assistent von Interimscoach Hecking gearbeitet. Unter den beiden Ex-Profis sicherte sich der Verein erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Nun will Fiél als Chef mit den FCN-Profis ab dem Vorbereitungsstart am 20. Juni die Grundlage für eine bessere Zukunft legen. Wie lange sein Vertrag läuft, teilten die Nürnberger wie gewohnt nicht mit.

«Zunächst einmal ist es mir wichtig, mich für das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen zu bedanken», sagte Fiél. «Ich empfinde große Vorfreude für diese Herausforderung und habe große Lust, diese Aufgabe mit viel Engagement anzupacken.» Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich eine Beförderung des gebürtigen Schwaben mit spanischen Wurzeln angedeutet.

Was die Verantwortlichen vor allem überzeugt, war seine vorherige Arbeit mit der U23. «Er verfolgt eine klare Spielphilosophie, die er bereits in der U23 erfolgreich implementiert hat», sagte Hecking. Fiél kennt also den «Club» und seine Nachwuchsabteilung bestens. Erfahrung als Trainer im Profibereich hat er dagegen bislang kaum. Von Anfang bis Ende 2019 arbeitete er als Chefcoach des damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden. Davor war er vor allem für Nachwuchsteams sowie für die U23 der Nürnberger verantwortlich.

Kurz vor der Bekanntgabe des neuen Cheftrainers hatten die Franken den Vertrag mit Ex-Coach Robert Klauß aufgelöst. Klauß war im Oktober 2022 beurlaubt und durch Markus Weinzierl ersetzt worden. Weinzierl selbst wurde schon im Februar wieder freigestellt, anschließend übernahmen Hecking und Fiél. Während Hecking in den Vorstand zurückkehrt, soll Fiél nun hauptverantwortlich die Mannschaft wieder auf Kurs bringen.

«Er weiß um das Entwicklungspotenzial des Club und wird mit seiner positiven Art und inhaltlichen Überzeugung einen frischen Impuls geben», äußerte Sportdirektor Olaf Rebbe. «Sein großer Vorteil ist zudem, dass er die Spieler aus dem Club und insbesondere dem NLZ schon lange kennt.» Genau das soll sich für den Verein in Zukunft auszahlen. Am besten in positiven Ergebnissen. Im Saisonendspurt hatte der FCN auch aus Verletzungsgründen vermehrt auch auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs gesetzt.