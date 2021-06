Crazy Runners: Lauf-Challenge im Frankenwald

Das Crazy Runners Team Frankenwald startet am Sonntag (20. Juni) eine Lauf-Aktion im Frankenwald. Das Team will drei Wanderwege durch den Frankenwald laufen. Der Frankenweg, der Fränkische Gebirgsweg und das Fränkische Steinreich haben insgesamt eine Länge von über 170 Kilometern. Das Event startet ab 5 Uhr, danach läuft das Team in Staffeln los. Die letzten Läufer sollen noch vor Sonnenuntergang am Ziel ankommen. Für die Aktion haben sich die Crazy Runners mit dem Sonntag deshalb den längsten Tag des Jahres ausgesucht. Auf ihrer Website können Interessierte jederzeit die Position der einzelnen Läufer sehen.