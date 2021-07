Crash mit Polizeiauto: Polizisten und Fahrer schwer verletzt

Altdorf (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in Mittelfranken sind ein Autofahrer und zwei Polizeibeamte schwer verletzt worden. Die beiden Streifenbeamten wollten am Donnerstagmorgen einen Unfall nahe der Anschlussstelle Altdorf/Leinburg (Landkreis Nürnberger Land) aufnehmen, wie ein Polzeisprecher sagte. Als die Beamten an einem Parkplatz nahe der Unfallstelle anhielten, sei ein vorbeifahrendes Auto aus zunächst unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und habe das Polizeiauto gerammt.

Die beiden Polizisten saßen zum Zeitpunkt der Kollision noch im Auto. Sie und der mutmaßliche Unfallverursacher mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn 6 musste zunächst in beide Richtungen gesperrt werden. Am Donnerstagvormittag war sie noch in Fahrtrichtung Amberg gesperrt.

