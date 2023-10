Courage-Medaille: Schauspieler der Luisenburg ausgezeichnet

Der Ochsenkopf bekommt auf der Nord- und der Südseite eine neue Seilbahn. Die alten Gondeln landen aber nicht einfach so im Müll. (…)

Klang meines Körpers: Ausstellungseröffnung an der Fachakademie Ahornberg

Die Landtagswahl in Bayern zeugt auch von der Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung. Die FDP fliegt aus dem Landtag, die SPD bleibt (…)

Schlechtes Grünen-Ergebnis in Hochfranken: So bewertet es die Kandidatin aus Kulmbach/Wunsiedel

Bürgerversammlung in Hof: Bis 16 Uhr noch Fragen einreichen

Wer die Medien nicht so aufmerksam verfolgt, der ist vielleicht nicht ganz auf dem Laufenden, was sich in der Stadt Hof tut. Bei einer (…)