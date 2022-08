Cottbuser Turner Kochan vervollständigt EM-Riege

Lucas Kochan aus Cottbus vervollständigt als fünfter Turner die deutsche Riege bei den Europameisterschaften in München. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Donnerstag mitteilte, nominierte Bundestrainer Valeri Belenki den 22-Jährigen nach einer überzeugenden Leistung im Trainingslager im brandenburgischen Kienbaum. Zuvor standen bereits der deutsche Mehrkampf-Meister Lukas Dauser (Unterhaching), Andreas Toba und Glenn Trebing (beide Hannover) sowie Nils Dunkel (Erfurt) als EM-Starter fest. Die Männer bestreiten ihren EM-Auftakt mit der Mehrkampf-Qualifikation am 18. August.