Coronavirus: Wohin mit kontaminiertem Müll?

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt auch in der Region. Für betroffene Menschen stellt sich die Frage, was sie mit dem Abfall machen, der mit dem Coronavirus verseucht ist. Der Abfallzweckband Stadt und Landkreis Hof empfiehlt, private Abfälle wie Taschentücher oder Mund-Nasen-Schutz separat zu sammeln, in stabile Müllsäcke zu verpacken und verschlossen über die Restmülltonne zu entsorgen. Auf keinen Fall sollen diese Abfälle in Sammelcontainer. Spitze und scharfe Gegenstände sind vorher in sichere Behälter zu packen. Die Restmülltonne soll auch so aufgestellt sein, dass niemand hinkommt. Für Abfälle aus Gesundheitseinrichtungen gibt es spezielle Behälter. Die Empfehlungen des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) findet ihr auf hier.