Coronavirus: Frau aus Hof betroffen

Die Zahl der Infizierten mit dem Corona-Virus steigt in Deutschland weiter an. Nun ist auch die Stadt Hof betroffen. Wie die Gesundheitsbehörde des Landkreises und die Stadt Hof mitteilen, ist das Virus bei einer Frau aus Hof festgestellt worden. Sie war am vergangenem Wochenende in Südtirol und hat nach ihrer Rückkehr entsprechende Symptome gezeigt. Ein entsprechender Test auf das Virus fiel anschließend positiv aus.

Die Frau, sowie ihr Sohn, der bislang keine Symptome zeigt, befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Aktuell ist die Gesundheitsbehörde dabei, die Personen zu kontaktieren, die in den letzten Tagen Kontakt zu der Frau hatten. Dazu gehören unter anderem auch drei Lehrer des Hofer Reinhardt-Gymnasiums. Anschließend soll das weitere Vorgehen festgelegt werden.