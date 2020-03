Jetzt gibt es auch die ersten Fälle, die am Coronavirus gestorben sind, aus der Region. Wie ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums mitteilte, handelt es sich dabei um einen 85-Jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth und einen 82-Jährigen aus dem Landkreis Wunsiedel. Sie waren im Klinikum Fichtelgebirge in Selb zur Behandlung. Damit gibt es in Bayern derzeit insgesamt 15 Coronavirus-Todesfälle.