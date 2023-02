Coronatest für Krankenhausbesucher: Ab heute reicht Auskunft

Zu den Corona-Hochzeiten hattet ihr Schwierigkeiten, wenn ihr jemanden im Krankenhaus oder Pflegeheim besuchen wolltet: Entweder waren Besuche komplett untersagt – oder ihr habt einen negativen Test vorweisen müssen. Zuletzt hat je nach Kulanz der Einrichtung ein negativer Selbsttest vor Ort gereicht. Immer mehr Testzentren sind ja mittlerweile geschlossen. Das hat in den vergangenen Wochen bei vielen im Landkreis Wunsiedel für Probleme beim Besuch ihrer Angehörigen in Pflegeheimen gesorgt, wie ihr bei Radio Euroherz hören konntet.

Ab heute (FR) reicht in Bayern aber allein die Aussage, dass ihr negativ getestet seid. Ihr müsst weder ein Testzertifikat vorlegen, noch vor Ort einen Selbsttest machen. Die bayerische Staatsregierung setzt dabei auf eure Eigenverantwortung. Beschäftigte in Krankenhäusern und Heimen müssen sich nur noch zweimal die Woche testen – egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft. Das ist durch die derzeitige Infektionslage möglich.