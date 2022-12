Coronabedingte Krise: Frankenwälder Brauhaus produziert ab sofort kein Bier mehr

Die Corona-Pandemie hat es vielen Branchen in den vergangenen Jahren nicht leicht gemacht. Auch die Oberfränkische Brauwirtschaft musste deutliche Umsatzeinbrüche einstecken. Das Frankenwälder Brauhaus in Naila hatte wegen finanzieller Schwierigkeiten im Februar diesen Jahres Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Wie die Frankenpost berichtet ist jetzt endgültig sicher : Die Brauerei stellt ihre Bierproduktion zum heutigen Tage ein.

… so Geschäftsführer Walid Aziz im Februar im Gespräch mit Radio Euroherz.

Auch die steigenden Energie- und Rohstoffkosten haben zu den Umsatzeinbrüchen beigetragen, erklärt Walid Aziz bereits Anfang des Jahres.

(Symbolbild)