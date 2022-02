Coronabedingte Krise: Frankenwälder Brauhaus meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an

Die Corona-Pandemie hat es vielen Branchen in den vergangenen Jahren nicht leicht gemacht. Auch die oberfränkische Brauwirtschaft musste deutliche Umsatzeinbrüche einstecken. Das Frankenwälder Brauhaus in Naila hat wegen finanzieller Schwierigkeiten nun Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Geschäftsführer Walid Aziz:

Auch die steigenden Energie- und Rohstoffkosten haben zu den Umsatzeinbrüchen beigetragen. Aziz und sein Rechtsanwalt Gunther Neef würden aktuell prüfen, wie es in Zukunft mit dem Brauhaus weiter gehen könne. Laut Neef seien die beiden aber offen für Gespräche mit interessierten Investoren.

