Corona: Zahlen gehen bundesweit zurück – Stadt Hof meldet steigende Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut dem Robert-Koch-Institut weiter gesunken. Der Wert lag Angaben von heute morgen zufolge bei 18,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Während bundesweit die Corona-Zahlen stetig zurückgehen, sind sie in der Stadt Hof wieder am steigen. Das RKI meldet für die Saale-Stadt eine 7-Tage-Inzidenz von 45,8. Der Landkreis Hof steht derzeit bei 15,8 – der Landkreis Wunsiedel bei 8,3 – der Vogtland-Kreis bei 2,7 und der Saale-Orla-Kreis kommt auf 17,4. Der einstige Corona-Hotspot Tirschenreuth weist den dritten Tag in Folge eine 7-Tage-Inzidenz von Null auf.