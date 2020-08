Corona: Wieder rückläufige Infektionszahlen in der Region

Nachdem es zuletzt leider fast nur schlechte Neuigkeiten in Sachen Corona gegeben hat, gibt es in Stadt und Landkreis Hof jetzt wieder gute Entwicklungen: Die Zahl der Infizierten ist wieder gesunken. Zwischenzeitlich lag sie ja erneut über 50, jetzt ist sie auf 39 Infizierte zurückgefallen. Die zentrale Teststelle an der Freiheitshalle hat seit der Wiedereröffnung vergangene Woche auch noch kein positives Testergebnis gemeldet. Im Landkreis Wunsiedel bleibt die Lage unverändert – dort sind weiterhin sieben Personen infiziert.