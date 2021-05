Corona wie ein Brennglas: Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche

„Corona wirkt wie ein Brennglas“ – Andreas Buheitel sieht das in seiner täglichen Arbeit als psychologischer Berater der Diakonie Hochfranken. Probleme, die schon vorher da waren, wie Konzentrationsschwierigkeiten, habe die Pandemie bei vielen noch verstärkt. Buheitel sieht eine höhere psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen durch die Corona-Bedingungen.

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und Distanzunterricht seien eine Belastung für die jungen Leute und verhinderten den Abbau von Stresshormonen beispielsweise durch Tanzen oder Sport. Besonders besorgt ist Buheitel über Kinder, die unter häuslicher Gewalt leiden. Die könnten zurzeit schwerer Hilfe von außen bekommen. Eltern rät er, ihren Kindern mehr zuzuhören. Oftmals hätten sie sehr gute Ideen, was gegen ihre Probleme helfen könnte und was gut für sie sei.