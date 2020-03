Corona vs. Eishockey: VER stoppt Kartenvorverkauf

Geisterspiele in Bundesliga und Championsleague … Veranstaltungen über 1.000 Besuchern sollten abgesagt werden. Das Corona-Virus ist jetzt auch im Sport angekommen.

Unterdessen hat der VER Selb aufgrund der noch nicht final geklärten Situation um Großveranstaltungen mit über 1.000 Besuchern in Abstimmung mit dem Landratsamt Wunsiedel den Kartenvorverkauf für das Spiel gegen Tilburg Trappers am Sonntag in der Eishockey-Oberliga vorsichtshalber vorübergehend gestoppt. Das schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es bei Radio Euroherz.