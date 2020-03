Corona-Virus: sinnvolles Vorgehen bei Verdacht

Seit Beginn des Jahres hat es in Stadt und Landkreis Hof zwar 529 bestätigte Grippefälle gegeben. Aber der Corona-Virus ist bislang hier noch nicht in Erscheinung getreten. So hat der Leiter des Hofer Gesundheitsamtes, Dr. Thomas Schörner die Lage heute am Landratsamt Hof dargestellt. Gefährdet sind nach aktuellem Stand nur Personen, die Kontakt mit anderen Leuten aus Risikogebieten hatten und aktuelle über Symptome wie Atembeschwerden klagen. Gleiches gilt auch, wenn man selbst dort war. Schörner rät hier zu einer besonnenen Vorgehensweise:





Außerdem empehlen die ärztlichen Vertreter der Region, vor dem Anruf beim Arzt zunächst anhand einer Checkliste bestimmte Fragen bereits im Vorfeld für sich zu beantworten. Dadurch werden die Praxen entlastet und es stehen bessere Kapazitäten zur Verfügung.

Die Checkliste findet ihr HIER

Außerdem empfehlen wir, den „Triage-Fragebogen“ zu berücksichtigen – denn diese Fragen werden auch am Telefon beim Arzt gestellt. Dieser ist auf www.degam.de zu finden.