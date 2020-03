Corona-Virus: Krankenhäuser sind vorbereitet

Die Krankenhäuser in der Region sind vorbereitet, wenn das Coronavirus auch bei uns auftreten sollte. Wie das Klinikum Fichtelgebirge mitteilt, stehen an beiden Standorten in Selb und Marktredwitz geeinete Behandlungszimmer zur Verfügung. In Marktredwitz gibt es sogar einen separaten Eingang für potenzielle Patienten. Es muss aber nicht jeder, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, ins Krankenhaus. Trotzdem bitten die Kliniken darum, bei entsprechenden Beschwerden nicht in die Notaufnahme zu gehen, sondern von zu Hause aus den ärztlichen Bereitschaftsdienst anzurufen, damit sich niemand anderes anstecken kann.

Auch wenn es in vielen Geschäften leere Regale gibt, geht den Krankenhäusern die Ausstattung nicht aus, heißt es von den Kliniken Hochfranken.

Bereitschaftsdienst: 116 117