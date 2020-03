Corona-Virus: Keine Lieferengpässe bei Schutzkleidung für Kliniken

Leere Regale in den Drogerien und Supermärkten sind in der EHZ-Region in diesen Tagen keine Seltenheit. Neben Lebensmitteln, sind auch bei Desinfektionsmitteln und Atemschutzmasken die Verkaufszahlen in die Höhe geschossen. Deshalb warnen viele in sozialen Medien davor, dass es zu Versorgungsengpässen für das Personal in Arztpraxen und Krankenhäusern kommen kann. Die Kliniken Hochfranken haben laut Vorstand Peter Wack ihre Bestände bereits im Vorfeld hochgefahren und befürchten aktuell noch keinen Mangel:

Damit sind die Lieferzeiten gemeint, die aufgrund der hohen Nachfrage bei mehreren Wochen liegen können. Die Kliniken sind allerdings mit ausreichender Schutzkleidung ausgestattet, falls es in der Region zu einem Corona-Fall kommen sollte, so Wack weiter.