Corona-Virus: Info-Hotline der Krankenkasse BARMER

Ein kleiner Husten oder Schnupfen ist in dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Es könnte aber auch das Corona-Virus dahinterstecken. Seitdem sich auch Menschen in Bayern damit angesteckt haben, wächst die Verunsicherung der Bevölkerung. Die Krankenkasse Barmer hat deshalb jetzt eine kostenlose Hotline eingerichtet. Hier stehen rund um die Uhr Experten zur Verfügung und informieren über das Corona-Virus, so die Barmer Hof in einer Mitteilung.

Grund zur Panik gibt es jedoch keinen. Vor allem Menschen mit einer schweren Erkrankung seien gefährdet und könnten sich eine Lungenentzündung einfangen. Die lässt sich aber von einem Arzt behandeln.

Tel.: 0800 84 84 111