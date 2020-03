Corona-Virus in Hochfranken: Update

Nachdem am Freitag bei der Mutter eines Schülers des Hofer Reinhart-Gymnasiums das Corona-Virus festgestellt worden ist, bleibt die Schule vorerst bis Ende der Woche geschlossen – auch wenn bei den Kontaktpersonen der Frau und ihrem Sohn bislang keine weiteren Infektionen festgestellt worden sind. Es handele sich dabei – genau wie bei den Absagen von verschiedenen Veranstaltungen am Wochenende – um reine Vorsichtsmaßnahmen, so der Hofer Landrat Oliver Bär:

