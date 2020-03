Corona-Virus in der Euroherz-Region: Zwei weitere Fälle im Landkreis Tirschenreuth

Das Corona-Virus ist seit gestern auch im Landkreis Tirschenreuth angekommen. Jetzt gibt es zwei weitere Fälle. Wie das Landratsamt mitteilt, haben sich eine 50-jährige Frau und ein 48-jähriger Mann mit dem Virus angesteckt. Alle sind in Quarantäne. Das Gesundheitsamt testet alle Kontaktpersonen in einem Test-Zentrum in Tirschenreuth. Eine davon arbeitet im Kindergarten in Erbendorf. Der bleibt deshalb bis Freitag zu, genauso wie zwei Klassen im Stiftlandgymnasium und der Marienschule in Tirschenreuth. Hier gibt es zwei Verdachtsfälle. Außerdem musste eine Arztpraxis schließen, die ein Infizierter besucht hat.