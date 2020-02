Corona-Virus: Hochfranken wäre vorbereitet

Auch wenn es in Oberfranken bislang noch keine Infektion mit dem Corona-Virus gegeben hat; die Region ist vorbereitet. Die Gesundheitsämter haben ihre Rufbereitschaft ausgeweitet. So können sie auf Verdachtsfälle schneller reagieren. Auch die Kliniken wären für den Notfall gewappnet. Das Sana-Klinikum in Hof informiert auf Nachfrage von Radio Euroherz: Schutzausrüstung ist vorhanden, das Personal wird ständig geschult und behält die aktuellen Erkenntnisse zum Corona-Virus im Auge. Außerdem könne man sich auch auf die Erfahrungen berufen, die man bei der SARS-Pandemie 2002 und 2003 gemacht habe. Das SARS-Virus ist eng mit dem aktuellen Corona-Virus Covid19 verwandt.