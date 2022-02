Corona-Virus: Freistaat Sachsen versucht sich an Impfoffensive

Jede dritte Person in Sachsen ist über 60 Jahre alt. Genau diese Zielgruppe will die Staatsregierung jetzt mit einer Impfoffensive ansprechen. 82,2 Prozent der Über-60-Jährigen haben ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Zu wenig aus Sicht der Staatsregierung.

Daher bekommen fast anderthalb Millionen Menschen in der Altersgruppe jetzt Post von Ministerpräsident Kretschmer und Gesundheitsministerin Köpping. Das betrifft natürlich auch unser Sendegebiet im Vogtland.

In dem Brief werben die Politiker für das Impfen. Hintergrund ist, dass die Impfungen gerade auch für ältere Menschen besonders wichtig sind, betont der Freistaat in einer Mitteilung. Impfungen bieten keinen Komplett-Schutz vor einer Infektion, sie reduzieren aber das Risiko, schwer zu erkranken. Kurz vor Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht führen die großen Impfzentren in Sachsen auch spezielle Impfaktionen für Pflege- und Gesundheitspersonal durch – auch im vogtländischen Impfzentrum Eich.

Am Sonntag wird es dort wieder eine solche Impfaktion geben, Dort kann das Pflegepersonal sich auch mit dem neuen Impfstoff von Novavax impfen lassen. Außerdem gibt es in Eich immer samstags Kinderimpfungen von 10 bis 18 Uhr.