Corona-Virus: Folgen für oberfränkische Wirtschaft noch überschaubar

In China sorgt das neue Corona-Virus aktuell für Produktionsstopps und Preissteigerungen. Die Folgen für die oberfränkische Wirtschaft sind derzeit aber noch recht überschaubar. Betroffen seien aktuell vor allem oberfränkische Firmen mit Produktionsstätten in den unter Quarantäne stehenden Regionen, so ein Sprecher der IHK Oberfranken auf Anfrage von Radio Euroherz. Die Oberfränkische Wirtschaft arbeite außerdem schon länger daran, generell unabhängiger von bestimmten Branchen und Ländern zu werden.