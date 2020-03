In Marktredwitz gibt es einen bestätigten Corona-Virus Fall. Wie die Frankenpost erfahren hat, hat sich ein Mitarbeiter des Bauunternehmens Markgraf am Standort Marktredwitz in seinem privaten Umfeld angesteckt. Er befinde sich bereits seit vergangener Woche in häuslicher Quarantäne, so die Frankenpost weiter. Symptome soll er demnach aber nicht gezeigt haben. Acht Kollegen des Mitarbeites stehen nun zwei Wochen vorsorglich unter Quarantäne, so die Zeitung.