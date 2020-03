Corona-Virus: Das müssen Arbeitnehmer beachten

In Marktredwitz und in Thüringen gibt es die ersten Corona-Virus-Fälle. Die Krankenkasse BARMER in Hof reagiert auf die Krankheit und informiert, was Arbeitnehmer beachten müssen.

Wer in Quarantäne muss, hat weiter Anspruch auf Geld. Der Arbeitgeber bezahlt den Lohn für die ersten sechs Wochen weiter. Ab der siebten Woche in Quarantäne gibt es Krankengeld, das der Infizierte bei der zuständigen Landesbehörde beantragen muss. Außerdem muss er sich bei seinem Arbeitgeber abmelden und ihn über die Dauer der Quarantäne informieren. Der Arbeitgeber muss auf der anderen Seite bei einem Verdacht auf eine Corona-Infektion den Betroffenen sofort nach Hause schicken. Wer aus einem Risikogebiet kommt muss unter Umständen nachweisen, ob er an den Arbeitsplatz zurückkehren kann. Eine entsprechende Bescheinigung stellt das Gesundheitsamt aus.