Corona verbindet: Plauen bekommt Schutzmasken aus tschechischer Partnerstadt

Als bei uns viele noch über Sinn und Unsinn einer Maskenpflicht diskutiert haben, sind unsere tschechischen Nachbarn schon weiter gewesen. Dort gilt bereits seit einem Monat eine solche Pflicht. Weil auch in Tschechien anfangs viele Masken gefehlt haben, haben die Einwohner dort einfach selbst begonnen welche zu nähen. Weil sie jetzt ausreichen, bekommt Plauen welche davon ab. Die Partnerstatt Asch hat 200 Stück auf den Weg geschickt. Die gehen jetzt an die städtischen Mitarbeiter. Auch die Besucher der Verwaltung müssen einen Mundschutz tragen. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Mitteilung hin.