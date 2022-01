Corona Update: Zwei weitere Todesfälle in der Region

Mit einer 7-Tage Inzidenz von 104,2 steht der Landkreis Wunsiedel nicht nur in der Euroherz-Region, sondern auch bayernweit an letzter Stelle. Jedoch meldet der Landkreis heute einen weiteren Todesfall. Ein 97-jähriger Mann ist mit dem Corona-Virus verstorben. Einen weiteren Corona-Todesfall hat die Stadt Hof zu beklagen. Hier ist ein 57 Jahre alter Mann an dem Virus verstorben. Der Inzidenzwert liegt hier bei 256,8. Der Landkreis Hof steigt wieder leicht auf 172,4 an. Auch im Landkreis Tirschenreuth geht der Inzidenzwert mit 171,6, wieder etwas herauf. Im thüringischen Saale-Orla-Kreis (357,9) und dem Vogtlandkreis (320,7) sinkt die 7-Tage Inzidenz weiter herab.