Corona-Update: Zwei weitere Todesfälle im Vogtland

Im Vogtlandkreis gibt es zwei weitere Todesfälle nach einer Corona-Infektion. Damit erhöht sich die Zahl der in der Region in diesem Zusammenhang Verstorbenen auf 29. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei weitere Bewohner des Seniorenpflegeheims Haus Ölbaum Markneukirchen. Aktuell gibt es im Vogtlandkreis 92 aktive Fälle – davon acht Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 9,64. In der Stadt und Landkreis Hof haben sich weitere zwei Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert – momentan gibt es hier 15 aktuelle Fälle. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert für den Landkreis liegt bei 5,25 – in der Stadt Hof bei 2,18. Im Landkreis Wunsiedel gibt es einen neuen Coronafall und damit 20 aktuelle Corona-Fälle … ein Minus von 7 Personen im Vergleich zu gestern. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert dort liegt bei 21,9.