Corona-Update: Zwei neue Fälle – insgesamt geht Infizierten-Zahl zurück

Auch heute ist die Schlange an der Corona-Teststation in der Hofer Freiheitshalle wieder lang gewesen. Grund ist unter anderem ein neuer Corona-Fall in einer Hofer Kita. Die Kontaktpersonen haben sich heute dort testen lassen. Am Mittwoch können sich zudem alle Kinder und Mitarbeiter freiwillig in der Kita testen lassen. Sie bleibt erstmal weiter geöffnet.

Insgesamt bleibt es im Hofer Land bei 25 aktuellen Corona-Fällen, da auch eine Person wieder geheilt ist. Im Landkreis Tirschenreuth ist ein neuer Fall dazugekommen. Dabei handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Österreich. Im Rest der Euroherz-Region ist die Zahl der Corona-Infizierten zurückgegangen.