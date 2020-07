Corona-Update: Zwei neue Fälle im Landkreis Hof – Verdacht an VHS Selb bestätigt

Großer Andrang am Nachmittag in Rehau auf dem Sportzentrum. Hier hat das Corona-Testmobil Station gemacht, an dem sich alle Einwohner freiwillig auf das Virus testen lassen können, nachdem es innerhalb weniger Tage 15 neue Fälle gegeben hat.

Der Hofer Landrat Oliver Bär hat gerade über die weiteren Entwicklungen informiert: Die noch ausstehenden Testergebnisse waren alle negativ. Im restlichen Landkreis gibt es zwei neue Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl im Hofer Land insgesamt auf 17.

Und auch aus Selb gibt es Neuigkeiten: Bei einer Familie, deren Kinder die Bogner-Schule besuchen, hat es ja vergangene Woche positive Testergebnisse gegeben. Der Vater hatte einen Kurs an der Volkshochschule besucht. Alle Teilnehmer sind deshalb jetzt in Quarantäne.