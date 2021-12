Corona-Update: Zwei Impfaktionen im Hofer Land

Kinder- und Boosterimpfungen dürften in den kommenden Wochen weiter für mehr Andrang bei den Hausärzten und Impfzentren sorgen. Auch wenn der Landkreis Tirschenreuth beispielsweise eine sinkende Nachfrage meldet. Im Hofer Land finden heute wieder zwei Impfaktionen mit Terminvereinbarung statt. Jeweils von 11 bis 17:30 Uhr gibt es eine Aktion in der Hofer Freiheitshalle und in der Turnhalle der Lothar von Faber Grundschule in Geroldsgrün. Die Angebote richtigen sich laut Landratsamt vor allem an weniger mobile Personen, oder diejenigen, die nicht an Aktionen ohne Terminvereinbarung teilnehmen können.