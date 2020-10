Corona-Update: Zwei Fälle in Rehauer Kindergarten

Immer wieder treten neue Corona-Fälle in Schulen auf. Deshalb gibt es momentan Diskussionen, die Winterferien zu verlängern. Jetzt trifft es den Kindergarten Sankt Johannes in Rehau. Zwei Geschwister aus unterschiedlichen Gruppen sind positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Hofer Landratsamt mit. 48 Kinder sind jetzt in Quarantäne und müssen morgen zum Test.

Ein weiteres positives Testergebnis im Hofer Land geht auf einen Reiserückkehrer aus Rumänien zurück. Im Landkreis Wunsiedel sind zwei neue Fälle dazugekommen, im Vogtland sind es zehn neue Fälle und im Landkreis Tirschenreuth ein neuer Fall.