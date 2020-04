Corona-Update: Zehn weitere Todesfälle – Väter dürfen wieder in den Kreißsaal

Stadt und Landkreis Hof gehen den Kampf gegen das Corona-Virus gemeinsam an. Eine Task Force Pflege soll sich darum kümmern, die Ausbreitung des Virus in den Seniorenheimen einzudämmen. In Hof soll außerdem ein Notkrankenhaus entstehen. Momentan gelten im Hofer Land 306 Menschen als infiziert. Zwei weitere sind gestorben. Der Landkreis Wunsiedel meldet 444 Corona-Fälle. Drei weitere ältere Menschen sind gestorben. Eine erfreuliche Nachricht kommt aus dem Klinikum Fichtelgebirge. Werdende Väter dürfen zur Geburt wieder mit in den Kreißsaal. Die meisten Fälle gibt es weiter im Landkreis Tirschenreuth mit 873. Fünf weitere Menschen sind gestorben. Im Vogtlandkreis sind es 171 bestätigte Fälle. Morgen öffnet in der Musikhalle Markneukirchen eine weitere Corona-Portalpraxis. Der Saale-Orla-Kreis meldet weiter 70 Corona-Fälle.