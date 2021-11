Corona-Update: Zahlreiche Sonderimpfaktionen im Hofer Land

An Feiertagen kommen die Sachsen oft zu uns nach Bayern, um einkaufen zu gehen. Mittlerweile passiert das gleiche mit dem Impfen. Kurze Wartezeiten locken die Impfwilligen auch ins Hofer Land, so Stefanie Schulze vom Landratsamt Hof. Es sei zu beobachten, dass immer mehr Menschen zur Impfung über die Landesgrenze kämen. In den nächsten Tagen gibt es in Stadt und Landkreis Hof wieder zahlreiche Sonder-Impfaktionen zum Boostern.

Das Impfzentrum ist heute auf Außeneinsatz im Bürgerhaus „Alte Schule“ in Leupoldsgrün. Um euch impfen zu lassen, braucht ihr allerdings einen Termin. Die Aktion ist hauptsächlich für ältere Menschen gedacht, die nicht mobil sind. Den Link zur Anmeldung und eine Übersicht über die Impfaktionen im Hofer Land findet ihr auf euroherz.de. Das Landratsamt Hof weist außerdem darauf hin, dass im Impfzentrum in Helmbrechts ab heute (DI) hauptsächlich der Impfstoff von Moderna verimpft wird. Gründe dafür sind die Reglementierung des Bundesgesundheitsministeriums für den Impfstoff von BionTech sowie geringere Liefermengen.

Für Terminvereinbarung: telefonisch über die Impfhotline 09281/57-777 oder online über www.impfzentren.bayern

– Dienstag, den 30.11.21, von 11:00 bis 16:00 Uhr im Bürgerhaus „Alte Schule“ (Schulstraße 1), Leupoldsgrün

– Mittwoch, den 01.12.2021, von 14:00 bis 20:00 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

– Donnerstag, den 02.12.2021, von 10:00 bis 16:00 Uhr im MVZ Hochfranken in Hof (Heiligengrabstr. 16)

– Freitag, den 03.12.2021, von 8:00 bis 13:00 Uhr im MVZ in Münchberg (Kirchenlamitzer Str. 6-8)

– Samstag, den 04.12.2021, von 8:00 bis 16:00 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

– Samstag, den 04.12.2021, von 8:00 bis 16:00 Uhr im Kopfzentrum MU Dr. Helena Maresova in Naila (Frankenwaldstr. 1)

– Samstag, den 04.12.2021, von 10:00 bis 16:00 Uhr in der Arztpraxis Dr. Häußinger und Dipl. med. Gebert in Berg (Rothleitenerweg 6)

– Sonntag, den 05.12.2021, von 8:00 bis 14:00 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

– Sonntag, den 05.12.2021, ab 8:00 Uhr in der Turnhalle Töpen (Königshofstr. 1)

– Sonntag, den 05.12.2021, ab 9:00 Uhr in der Hausarztpraxis Dr. Eberlein in Schwarzenbach am Wald (Scheunenweg 3)

– Sonntag, den 05.12.2021, ab 9:00 Uhr in der Hausarztpraxis Dr. Voit in Schwarzenbach am Wald (Thiemitztalstr. 3)