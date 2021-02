Corona Update: Zahlen in Euroherz Region gestiegen

Platz 1 der höchsten 7-Tage Inzidenzwerte – diese Position hat der Landkreis Hof mit einem Wert von 378 übernommen. Die Stadt Hof belegt Platz 3. 176 Neuinfektionen sind im Hofer Land hinzugekommen. Diese hohe Zahl hängt besonders mit dem Infektionsgeschehen im Nachbarland Tschechien zusammen. Aktuell gibt es 36 Unternehmen, die positive Fälle unter tschechischen Mitarbeitern haben. Außerdem liegt der Inzidenzwerte in angrenzenden tschechischen Gebieten teils über 1000. Hofer Landrat Oliver Bär:

Um Infektionen schneller aufdecken zu können, gibt es seit Heute neue Teststationen in Naila, Oberkotzau, Rehau und Münchberg. Auch in der restlichen EH Region sind die Werte weiter gestiegen. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es drei und im Landkreis Wunsiedel einen weiteren Todesfall. Außerdem gibt es in beiden Landkreisen jeweils 45 Neuinfektionen. Saale Orla Kreis und Vogtlandkreis liegen weiterhin unter der 200er Inzidenzmarke.