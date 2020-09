Corona Update: Zahlen in der Region steigen weiter an

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen sind auch über das Wochenende in der Region weiter gestiegen. Im Landkreis Wunsiedel sind aktuell 34 Personen erkrankt. Unter den neuen Fällen ist auch ein Schüler der Luitpold-Grundschule in Selb. Alle Kontaktpersonen in der Familie, Klasse und Lehrerschaft wurden ermittelt und befinden sich in Quarantäne. Vorher hat es bereits einen Corona-Fall an der Grundschule in Wunsiedel gegeben. Im Landkreis Wunsiedel müssen wegen des Infektionsgeschehens alle Schülerinnen und Schüler auch diese Woche Maske im Unterricht tragen. Das gilt auch für die Grundschulen. Im Hofer Land sind unterdessen nach dem Wochenende 38 Personen infiziert. Die Tests des Löhe-Kindergartens sind negativ. Ein Test muss laborbedingt wiederholt werden. Anfang vergangener Woche ist bekannt geworden, dass eine Erzieherin des Kindergartens positiv auf Corona getestet worden ist. Trotz des negativen Testergebnisses müssen die Kontaktpersonen in Quarantäne bleiben.