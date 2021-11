Corona-Update: Zahlen aus der Region

Das Robert-Koch-Institut meldet heute schon wieder einen Rekordwert bei den Corona-Neuinfektionen. Innerhalb eines Tages haben sich in Deutschland fast 40.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Dass die Zahl der Corona-Fälle immer weiter steigt, zeigt sich auch bei uns in der Euroherz-Region. Der Landkreis Tirschenreuth gilt seit gestern als lokaler Hotspot. Wie das Landratsamt mitteilt, hat er nicht nur die Inzidenzmarke 300 geknackt (358), sondern auch 80 Prozent der Intensivbetten sind belegt.

Die weiteren Inzidenzwerte der Region: Der Landkreis Hof liegt heute bei 308 und der Landkreis Wunsiedel bei 365. Der Vogtlandkreis verzeichnet laut RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 389, der Saale-Orla-Kreis ist mit einer Inzidenz von 453 Spitzenreiter in der Region. Am niedrigsten ist der Wert mit 223 in der Stadt Hof.