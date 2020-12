Corona Update: Zahl der Neuinfektionen im Vogtlandkreis steigt rapide

Die Corona-Schutzimpfungen gehen weiter voran – mittlerweile sind schon rund 42.000 Menschen deutschlandweit geimpft worden. Auch in Oberfranken geht der Kampf gegen das Virus weiter. Aktuell laufen die Planungen zur Eröffnung des Impfzentrums Hofer Land. Dort sollen zuerst alle über 80 jährigen geimpft werden. Sie erhalten voraussichtlich Ende nächster Woche einen Brief mit allen Informationen. Die Teststelle an der Hofer Freiheitshalle hat auch an Silvester und am 2. Januar von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Neben den PCR Tests ist es an Silvester hier sogar möglich, einen Schnelltest durchführen zu lassen. Das Hofer Land meldet heute 16 neue Corona-Fälle und sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Der Inzidenzwert der Stadt Hof sinkt heute leicht auf 305. Im Landkreis Tirschenreuth kommen 30 neue Fälle hinzu. Dabei sind auch wieder einige Altenheime betroffen. Der Landkreis Wunsiedel meldet 16 Neuinfektion und der Saale Orla Kreis 28 Neuinfektionen. Im Vogtlandkreis steigen die Zahlen weiter stark an – dort kommen 324 neue Fälle hinzu. Dadurch liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 653. Im Freistaat Sachsen ist der Vogtlandkreis somit weiterhin am stärksten von Covid betroffen.

(Symbolbild)