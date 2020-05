Corona-Update: Zahl der Neuinfektionen geht immer weiter zurück

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat für morgen Pläne für die schrittweisen Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Corona-Zahlen so gut entwickeln. Immer weniger Menschen stecken sich neu an Auch in der Region. Seit Mitte April liegt die Zahl der geheilten Menschen in Stadt und Landkreis Hof über der der Neuinfektionen. Bisher sind insgesamt 504 Menschen positiv getestet. Im Landkreis Wunsiedel sind es weiter 636. Der Vogtlandkreis meldet 361 Corona-Fälle. Eine 81 Jahre alte Frau mit Vorerkrankungen ist im Krankenhaus gestorben. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es mit 1118 weiter die meisten Corona-Fälle. Zwei weitere Menschen sind gestorben. Der Saale-Orla-Kreis bekommt das Corona-Virus immer besser in den Griff. Bisher sind 127 Fälle aufgetreten. Die mobile Teststelle in Pößneck ist nicht mehr notwendig.