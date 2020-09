Corona Update: Zahl der Infizierten im Vogtland über 100 – weitere Schüler der FOS/BOS Hof in Quarantäne

Weitere Regionen in insgesamt elf Ländern der Europäischen Union hat das Robert-Koch-Institut zu Corona-Risikogebieten erklärt. Darunter auch Gebiete in Tschechien. Unterdessen kommen im Hofer Land vier neue Fälle hinzu. Aktuell liegt die Zahl bei 31 Infizierten. 13 weitere Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS wurden unterdessen unter Quarantäne gestellt. Am Freitag ist dort ein Fall aufgetaucht – jetzt sind insgesamt 39 Schüler in Quarantäne. Im Landkreis Wunsiedel sind aktuell 33 Personen infiziert, im Landkreis Tirschenreuth kommen drei weitere Fälle dazu. Im Vogtland ist die Zahl der Infizierten auf über 100 gestiegen.