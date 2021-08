Corona-Update: Zahl der Delta-Fälle steigt im Hofer Land

Die Zahl der festgestellten Fälle der Delta-Variante des Corona-Virus ist im Hofer Land weiter gestiegen. Wie das Landratsamt Hof heute mitteilt, haben sich bereits 35 Menschen in der Region mit der Mutation infiziert. Die Inzidenz in der Stadt Hof liegt laut Robert-Koch-Institut bei 24, im Landkreis Hof bei 12,7.

Im Landkreis Wunsiedel wurden sechs weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 12,4. Das Landratsamt Wunsiedel hat außerdem weitere Termine für Sonderimpfaktionen bekanntgegeben. Am kommenden Freitag (20.8.) macht das Impfmobil an der Moschee in Marktredwitz Halt, am Samstag steht es an der Tafel in Arzberg. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson&Johnson. Das Angebot gilt für alle Personen ab 12 Jahren.